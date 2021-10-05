副總統賴清德5日下午到台中工業區參訪國內無人機領導大廠-雷虎科技（8033），並參觀雷虎無人機產品、醫療器材生產線，以及雷虎水上燈光舞台系統。其中，雷虎水上燈光舞台系統將於10月國慶假期，在故宮南院搭配台灣希望創新無人機群飛系統公開展演，開展無人載具表演新藍海。

雷虎科技集團近年來不斷推陳佈新，由過去數十年的核心精密加工技術生產遙控模型，轉型到研發製造無人機與醫療器材產業，由於成果豐碩，每年獲得外貿協會頒發的精品獎肯定。

在無人機事業部分，賴副總統在雷虎科技董事長陳冠如陪同下，除參觀雷虎科技剛完成交機與中華電信之空中基地台CX-180繫留型無人機，也參觀了雷虎水上燈光舞台系統。該系統即將於10月國慶假期期間，在故宮南院搭配台灣希望創新無人機群飛系統公開展演；同時，副總統亦參觀雷虎最新研發可長滯空及飛行三小時引擎無人機T250，以及雷虎與中華電視合作研發的T200電動空中SNG轉播無人機。

在醫療器材方面，因應疫情，雷虎研發降低氣溶膠（aerosol）傳播之牙鑽機等手術產品，可有效保障醫護及病人的手術安全，及即將上市之體外震波治療儀，同樣深受賴副總統的肯定。

雷虎科技近年來轉型成功，今年前八月營收7.78億元，年增40.6％。法人表示，雷虎5月底取得中華電信無人機載式空中基地台系統標案，預計可挹注近5000萬元營收，雷虎第三季業績成長可期。