振興五倍券10月8日上路，藏壽司推出雙重驚喜活動搶迎商機， 10月8日起於全台藏壽司消費滿額，使用振興五倍券就能將獨家限量設計款「KURA托特包」提回家。同時，「鮪貝嚐鮮祭」亦自10月15日一連七日限期上桌，主打鮪魚、北海道大粒帆立貝推出10款豪華料理，其中有鮪魚控饕客最愛的帝王級「熟成鮪魚大脂」與「炙烤鮪魚大脂」，還有三貫組合超高CP值的「鮭魚卵鮑魚奢華三貫」、「海之幸豪華三貫」，以及兩款新品「白皮旗魚佐石澤沙拉醬」與「黑胡椒醃漬劍旗魚」等鮮甜海味餐點。

針對振興五倍券開跑，藏壽司特別設計獨家限量時尚「KURA托特包」，以日本知名設計大師佐藤可士和所設計的藏壽司Logo作為托特包設計元素，獨家客製的「KURA托特包」，絕對會掀起粉絲的一波蒐藏浪潮！從10月8日開始於全台藏壽司不論是外帶還是內用，各店當日單筆消費滿1200元，使用任一張紙本或振興五倍券綁定信用卡支付，並追蹤官方Instagram，就能將時尚與實用兼具的「KURA托特包」帶回家，全台藏壽司限量21000份。

藏壽司為初秋限定的「鮪貝嚐鮮祭」，以美味鮮甜海味料理打開饕客胃口。從10月15日到10月21日一連七天在全台店鋪盛大登場，以藏友們喜愛的人氣食材鮪魚、北海道大粒帆立貝作為主打，推出10道奢華海鮮饗宴收服饕客的心。其中包含鮪魚控饕客最愛的帝王級「熟成鮪魚大脂」與「炙烤鮪魚大脂」，黑鮪魚鮮嫩肉質與入口融化的細膩油花，是此次絕不容錯過的奢華極品！其中「特製醃漬鮪魚」選用特調醬汁醃製，獨家醬汁調味與鮪魚的鮮甜完美融合，讓人食指大動。

藏壽司為了滿足饕客們的挑剔味蕾，兩款新品首度限期登場。「白皮旗魚佐石澤沙拉醬」新鮮美味的白皮油旗魚，口感軟嫩油脂豐富，搭配洋蔥及特製石澤沙拉醬，讓整體香氣及口感再升級；而「黑胡椒醃漬劍旗魚」黑胡椒的辛香滋味搭配劍旗魚清爽有嚼勁的口感，兩者之間的絕妙組合，讓你直呼再來一盤。還有，香濃的「炙烤起司扇貝」與滑嫩順口的「帆立貝蝦仁茶碗蒸」更是不能錯過。