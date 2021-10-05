以演出科幻影集「星際爭霸戰」(STAR TREK)當中的「寇克艦長」(Captain Kirk)聞名的資深演員威廉薜特納(William Shatner)，將受到藍色起源公司(Blue Origin)的邀請，成為第2批搭乘新雪帕德太空船(New Shepard)的乘客。現年90 歲的薜特納，將刷新紀錄，成為最年長的太空人。

太空網(Space.com)報導，9月下旬，就有傳聞說到薜特納可能是第2批太空旅行的預定人選，他在10月4日的個人推特上證實此事，「所以，我現在可以說點什麼了，是的，那是真的，我要成為一個火箭人！」(So now I can say something. Yes it’s true; I’m going to be a “rocket man!)

藍色起源公司(Blue Origin)表示，將在10月12日發射升空的第2批太空乘客已經決定，薜特納是其中一位，另外1位是公司的任務和飛行運營副總裁奧黛莉‧鮑爾斯( Audrey Powers)、前NASA工程師克里斯‧波雪森( Chris Boshuizen)，和新創企業「臨床研究平台」創辦人葛文‧戴佛里斯( Glen de Vries)。

薜特納在在藍色起源的一份聲明中說「我已經聽說太空很久了，正好藉此機會親眼看看。真是個奇蹟。」

So now I can say something. Yes it’s true; I’m going to be a “rocket man!” 😝🤣 https://t.co/B2jFeXrr6L — William Shatner (@WilliamShatner) October 4 2021

藍色起源公司最近有形象危機，幾天前，近20名現任和離職員工，在一個名為 Lioness 的網站上發表了一篇文章，批評公司文化過於緊張，主管經常逼進度，使員工壓力山大。這篇文章指出，「他們不會乘坐藍色起源的太空船，因為覺得不安全。」

藍色起源發言人被問到對這篇文章的說法有何評論時，該公司表示「我們有良好的安全記錄，新雪帕德是有史以來最安全的太空船。」