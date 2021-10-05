中職統一獅隊球員楊家維，4日酒駕肇事，酒測值高達1.03，統一獅火速將他開除，成為中職史上首位因酒駕被開除的球員。台灣酒駕防制社會關懷協會理事長陳喬琪表示，支持統一獅採取重懲，因為這是基於保護球員，也是保護用路人安全，尤其運動選手終其一生努力打造人生佳績，切勿因酒駕葬送運動與職業生涯，更呼籲各類球團，對於酒駕零容忍採取高標準規範，更應加強選手的身心管理。

近年運動員酒駕事件頻傳，引起社會關注，陳喬琪表示，因為國人看待運動員如同公眾人物或是偶像明星一般，優秀的運動員具備了好形象，對國人亦有激勵啟發效用，更是青少年崇拜以及模仿的對象，也因此社會大眾對運動員行為操守有較高的期待與要求，觸犯酒駕，社會絕對不容許並予以苛責。

陳喬琪強調，酒駕不僅危害自身與用路人性命，更會斷送自身工作，尤其運動員更會葬送職業生涯，甚至留下前科。協會支持球團以身作則，以高規格要求酒駕零容忍，並呼籲各界，除了維護社會形象，基於保護運動員與員工安全，酒駕防制教育、宣導工作絕不停歇，因為酒駕代價絕對是慘痛無法挽回的。

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