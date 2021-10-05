台灣省議會曾經身為台灣最高民意殿堂，在民主進程中扮演重要角色。(台中市新文化協會提供／林欣儀台中傳真)

台灣從戒嚴時期走向民主國家，這許多年來發生了許許多多血淚故事，而位於台中市霧峰區的省議會更曾經身為台灣最高民意殿堂，在民主進程中扮演重要角色，為讓大家緬懷省議會的輝煌過往，立法院長游錫堃、歷史學家李筱峰及民主前輩康寧祥，邀民眾10月23日一同走讀台灣省議會。

台中市新文化協會表示，回顧台灣近代史，在1947年二二八事件發生、1949年國民政府播遷來台並實施戒嚴後，台灣社會處於完全禁聲時代。而50、60年代間，台灣省議會有6位非國民黨籍的議員，包括吳三連、李萬居、郭國基、郭雨新、李源棧及許世賢，在省議會位台灣社會發聲，也因他們為5男1女，而被稱為「五龍一鳳」。

時序移轉至1977年，當時當選省議員的林義雄、張俊宏，在議會中與時任省主席的林洋港對決，寫下省議會內精采的歷史。直到1979年美麗島事件發生，2人被捕並判刑、坐牢12年。現任行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃即於期間當選第7、8屆省議員，與時任議員的謝三升被稱為「黨外鐵三角」，更為台灣民主議事寫下一段段精采歷史。

這段期間究竟發生了哪些有趣事件？想知道黨外鐵三角與當時的黨主席李登輝、邱創煥如何精采過招？台中市新文化協會將於10月23日舉辦「走讀台灣省議會」活動，由李筱峰、協會執行長陳彥斌等人結合園區導覽員，帶領民眾了解省議員當年質詢、問政的議事堂並講授當年歷史，游錫堃更將回到自己初履政壇的省議會，講述「詩說台灣百年民主運動史」。

新文化協會指出，長期是黨外運動領袖的康寧祥曾任多屆立委，也曾任監委、國防部副部長、國安會秘書長等要職，當天他將與參與者分享「省議會對台灣民主運動的影響」。此活動即日起受理報名，電話04-23052115台中市新文化協會。