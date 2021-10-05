黑潮、北回歸線、土石流這些自然現象，竟然成為劇中角色，有自己的脾氣和性格。由拾念劇集、無獨有偶工作室劇團與劇作家施如芳三方共同製作的新作《鯨之嶋》，獲選國家兩廳院、台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心三場館共製計畫，預計在2023年巡迴演出。

談論創作起點，導演李易修表示，「我們發現，全世界北迴歸線所經之處，大多為沙漠或乾旱之地，只有台灣島因為黑潮經過而保持長年相對溫暖潮溼。這樣的地理特色引動著我們對台灣島身世寓言的角色想像。」

李易修表示，「北迴歸線」就像是旱災女神旱魃回歸神州所經之路，「行經「台灣島」（又稱「鯤身」）之前撞見「黑潮」，暖流黑潮就像風流的浪子，為鯤身帶來溫暖，年復一年的來來去去，挑動鯤身的心，而此次的製作我們仍會持續探索傳統南北管音樂在劇場的的各種可能表現主題、開發全新美學形式。」

編劇施如芳表示，劇中有三個角色象徵台灣的身、心、靈，鯤身的本我是鯨（哺乳類），顯現外表雖小，內在力量卻來自幾千萬年板塊擠壓熔融，力道之大，終將衝出海面、衝向天際，化身為大鵬，以此自然能量的流變為內蘊張力，鋪陳成一個自我認同整合的寓言故事。

無獨有偶工作室劇團藝術總監鄭嘉音表示，希望在《鯨之嶋》更加強化當代偶戲的應用，以人與偶之間獨特的操控美學而產生的詩性與魔幻為作品特色，在文本之外增加非敘事語言的感動和隱喻。