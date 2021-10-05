台灣半導體龍頭台積電近日傳出，被美國要求交出「客戶名單」、「庫存資料」等企業機密，甚至揚言要動用「國防生產法」和「長臂管轄權」，引起政壇譁然。經濟部部長王美花則幫美國緩頰稱「廠商提供資料屬於自願性質，美國官員也不會洩漏公開出去」。對於政府未幫台積電做法，目前已有小股東決定自力救濟，委託法律事務所向新竹地院提出「假處分聲請」，禁止台積電提供包含客戶名單等機密文件予外國政府。

王美花日前接受媒體聯訪時表示，美國請各廠商提供相關資訊，「我們其實一直都有掌握」，確定提供資訊是自願性質提供，美國邀請所有廠商交換半導體供應問題，並非針對性，政府一直都有跟廠商密切合作也都了解。

王美花進一步指出，也有去跟美國官員了解，廠商提供資料，美國官員也不會洩漏公開出去。至於為何美國會做出此舉，王美花解釋，主要還是來自車用晶片短缺，經過這麼多個月，台灣的廠商其實也都有增產，還是有嚴重缺貨的問題，造成汽車工廠停工停產。

對於美方此次援引的法條，主要是冷戰時期的「國防生產法」和「長臂管轄權」，前者主要是因應冷戰期間民間防衛和戰爭動員之用，過去曾被前總統川普引用，用以要求美國通用汽車協助政府製造醫療用呼吸器。後者是讓美國擁有特權，讓其國內法或美國政府的命令可延伸到其他國家甚至全世界。

對於政府未採取積極作為，最大股東國發基金也未予正面回應，據《ETtoday新聞雲》5日報導，有小股東委託華通國際法律事務所向新竹地院提假處分申請。所方回應證實確有此事，但所方指出，此舉是不得不為之的自救方式，此舉一方面其實是台積電解套，另一方面也是向政府表達捍衛自身權利和自由經濟的態度。所方解釋，外國的「長臂管轄」不管其雙手能伸多長，此案事涉企業營業秘密，甚至是國家經濟命脈，只要我國司法獨立，都不應任由外國政府橫加干預。