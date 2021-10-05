英國保誠人壽作為兒童保護領域的思維領導者，多年來領先同業關注兒童生活、理財、安全教育與健康等議題。自2018年起，連續四年透過網路調查，了解台灣民眾對於子女教育金準備的態度、規劃以及趨勢等變化，持續關心子女教育議題。

2021年的主題為「教育金準備暨學習資源大健檢」，調查結果發現，受到少子化的影響，家長願意投入到一位孩子身上的教育金總額逐年攀升，有近4成的家長願意投入超過新台幣300萬元的教育經費。此外，因應新冠肺炎帶來的強烈不確定性，也讓超過7成的家長們偏好低風險的金融工具，如定存儲蓄或保險商品來準備子女教育金，其中選擇保險商品的家長相較2020年更是大幅增加60.9％。

另一方面，同樣因為疫情影響而開啟的線上學習契機，在體驗了線上學習不受時間、空間限制，以及可以因應自身學習能力調整進度等好處後，有超過五成的家長願意讓孩子繼續採用線上學習，以便在課程安排上掌握更多主控權。

英國保誠人壽客戶暨數據長趙汝俊表示，長期觀察社會趨勢，了解父母身為家庭的守護者，在人生不同階段，對於H.E.A.R.（健康保障Health & Protection、子女教育Education、資產規劃Asset Planning & Transferring以及樂活退休Retirement）有不同需求。尤其是現在孩子越生越少，每一個都是父母的手心寶，為人父母最關切的就是子女教育。

因此，英國保誠人壽除了透過舉辦講座活動，邀請名人分享教養經驗，提供保戶溝通與學習的管道之外，也連續四年進行子女教育金準備調查。希望能藉調查結果提醒民眾，每位家庭守護者對於子女教育金準備的需求都不盡相同，應主動提早規劃子女教育金，才能更正面、積極的面對未來可能產生的資金缺口。

根據教育部統計處公布資料，一個孩子從幼稚園至研究所畢業所需的教育費用，會因公立、私立以及台灣與海外之不同選擇而相差甚鉅。舉例來說，若從幼稚園至研究所皆選擇在台灣就讀估算費用註3約為新台幣154萬元，相反的，若從幼稚園至高中皆就讀台灣的私立學校，大學及研究所至美國私立大學就學，估算費用約為新台幣1055萬元，兩者所需的教育金有將近7倍的差距，顯見家長在準備教育金時的首要之務，就是了解自身以及孩子的需求，採取相應的財務規劃為孩子累積教育基金。