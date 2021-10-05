新北中信特攻籃球隊今天邀請中國信託反毒教育基金會資深顧問麥安竹（Andrew J. Malanga）以及中國信託反毒教育基金會執行長高壽孫，前來分享毒品問題在全世界已造成嚴重危害，因此「對抗毒品」不只是口號，更是中信特攻需一肩扛起的社會責任。

麥安竹過去在美國緝毒署（DEA）工作20年，擔任資深特殊探員，曾派駐香港、北京及東南亞各國，累積豐富毒品查緝經驗。這天他特地前來與中信特攻球員分享DEA的精神與核心價值，並藉由過去攻堅追捕毒梟的實際案例，強調毒品不只危害自身，更傷害身邊的人，再三提醒不容心存僥倖。

「我跟我在美國的朋友說，台灣有一支球隊叫做DEA，他們都覺得非常酷！」麥安竹表示，中信特攻用隊名宣示反毒理念，是件相當具有正面影響力的事情。此外，DEA探員們在執行任務時，也格外強調互助合作與事前準備，這點與籃球隊「重視團隊、勤奮訓練」的態度不謀而合。

而麥安竹這天全程透過英文進行分享，擁有旅美經驗的東方譯慷接獲即席口譯的任務，直呼這是個很特別的經驗，「其實我一開始對隊名DEA並不是相當理解，今天很感謝麥安竹顧問前來分享，他用很簡單的概念告訴我們要找到自身價值，才能堅定走在正確的道路上，也讓我們更加認同DEA這個隊名。」

麥安竹在今天一個小時的分享會中，透過淺顯易懂的方式，向在場球員們解釋DEA運作及探員執行任務的實際情況，「大家看到影集『毒梟』演的劇情，大致上與真實狀況雷同，只不過戲劇效果還是會稍微誇大。」

難得與美國緝毒署退役探員近距離互動，中信特攻球員們都覺得很新鮮，特攻中生代球員呂濟而說：「之前都會看與毒品議題相關的影集，內容中常常會看到DEA特勤小組執勤的橋段，今天聽到實戰經驗的分享，覺得相當新鮮，也對毒品議題有更深刻的認識。」