IHS Markit公布歐元區9月服務業的採購經理人指數（PMI），從8月59點下滑至56.4點。雖然仍高於50臨界點，顯示服務業活動在增長，但已出現明顯放緩跡象。

牛津經濟研究院分析師Maddalena Martini說，通膨壓力和供應鏈中斷等問題給經濟構成壓力，會持續影響服務業前景。