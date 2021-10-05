歐元區9月服務業PMI下滑至56.4點 19:292021/10/05 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 IHS Markit公布歐元區9月服務業的採購經理人指數（PMI），從8月59點下滑至56.4點。雖然仍高於50臨界點，顯示服務業活動在增長，但已出現明顯放緩跡象。 牛津經濟研究院分析師Maddalena Martini說，通膨壓力和供應鏈中斷等問題給經濟構成壓力，會持續影響服務業前景。 《金融》央行H1淨買匯87.3億美元 維持市場供需 《國際經濟》連20個月軟趴趴 日9月服務業PMI為47.8 #服務業 #歐元區 #PMI #下滑 #IHS 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 澳洲8月貿易順差意外增至歷史新高 11:312021/10/05 財經 《造紙股》榮成9月獲利回升 前3季續創同期次高 16:002021/10/05 財經 《國際產業》ASML上季營收 分析師估年增32.84％ 15:432021/10/05 財經 《電子零件》信邦今年業績再戰高 外資喊買 11:112021/10/05 財經 美股續跌 台股4大利空罩頂 今日財經懶人包一次看 08:062021/10/05 財經 9月外匯存底5448.99億美元 連二月創歷史新高 17:212021/10/05 財經 毅嘉9月營收減逾7％ 04:102021/10/05 產業．科技 富采9月營收月減2.37％ 17:062021/10/05 財經 本土疫情降溫 9月NMI升至57.3 04:102021/10/05 財經要聞 下滑至57.8 擴張放緩 9月PMI近一年新低 04:102021/10/05 財經要聞 股價指數期貨贏家專欄－英物流危機 富時100震盪整理 04:102021/10/05 證券．權證 財經熱門新聞 陸限電停產太詭異 台商拼湊真相抖內幕：事情大條了 - 財經 房東注意 財政部針對「囤房包租公、婆」查稅 影響1734人 - 財經 陸爆缺電荒 解藥在這大國手上？專家直呼：角色超關鍵 - 財經 限電破壞力更勝貿易戰 外煤爆：陸悄悄讓澳洲煤炭上岸 - 財經 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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