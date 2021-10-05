麗豐-KY（4137）營運強勢回歸成長榮景，9月營收6.44億元，月增69.54％、年成長55.6％；前三季營收37.66億元、年增44.58％，雙雙改寫歷史新高、同期新高紀錄。麗豐-KY看好第四季美容保養市場進入傳統銷售旺季，加上大型購物活動雙11、雙12等購物節將登場，將助力民生消費再度復甦，拉貨動能轉強。

此外，保健食品廠晨暉（1271）因大紅麴、益生菌出貨暢旺，9月營收4415萬元，月增10.03％，年成長75.54％，再創歷史新高；前三季營收2.76億元，年增15.31％。

晨暉表示，紅麴與益生菌產品獲得多國專利認證，已出貨多個國家ANKASCIN 568-R紅麴原料，更有相關產品正式在北美通路上架販售，預期未來能再持續擴大銷售通路，全面搶攻市場占有率，增添業績成長動能。

麗豐-KY指出，從集團功能性幣別人民幣來看，今年9月及前9月人民幣營收亦持續改寫歷史同期新高的優異佳績，整體營運已強勢回歸成長榮景。

其中，主營通路「克麗緹娜」全球加盟店質量穩健提升下，今年營運重心以「美麗+新消費」為主軸，展開多元化產品線推廣，本月臉部產品銷量帶動單月店均超越疫情前水準，較2019同期成長6.6％。

此外，樸麗德醫美及抗衰診所穩扎穩打，月營收也突破人民幣仟萬元的水準。麗豐-KY全新開發以20多項專利之抑菌活性成分所打造「舒冷P113+口腔護理系列」之 P113抗菌胜肽漱口水，已於克麗緹娜加盟店通路、新美力電商平台等展開銷售，增添營運成長動能。