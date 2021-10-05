潤泰材（8463）5日召開董事會，董事長、總經理和發言人等高層人事，全數異動。董事長寶座改由潤弘精密（2597）總經理莫惟瀚接棒，總經理由潤泰公寓大廈和潤泰保全總經理陳學賢出任，預計今天起人事命令生效。

潤泰材今天召開董事會，決議高層人事調整。原本董事長李志宏，因事務繁忙，七月才因為原任潤弘董事長的賴士勳退休，因此懸缺出來的董事長職位，由當時的潤泰材董事長李志宏接任；至於李志宏出任潤弘董座之後，潤泰材董事會的懸缺，今天經由董事會推舉後，新任董事長職位，終於出爐，由潤弘精密工程事業總經理莫惟瀚，正式接棒新董事長寶座。

原本總經理為丘惠生，董事會今天決議，改聘潤泰公寓大廈管理維護公司及潤泰保全公司總經理陳學賢，接任新總座。

至於發言人職位，原本為董事長李志宏兼全發言人，今天董事會決議，以後發言人改由新任總經理陳學賢出任。

上述高層人事命令，自10月5日正式生效。