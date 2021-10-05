KKTV秋劇2021跟播清單4日揭曉，精選10部精選日劇，豪華卡司盡出，西島秀俊、小栗旬、窪田正孝、柳樂優彌、吉高由里子、清野菜名、田中圭等重量級演員均有新作亮相，杏、坂口健太郎、井上真央、芳根京子、本田翼等眾多人氣演員參與演出，令觀眾目不轉睛。

《真兇標籤》故事中人人關係複雜、更添看點。（取自www.ntv.co.jp/shinhannin-flag）

KKTV獨家首播推薦，偶像教父秋元康再攜手《輪到你了》原班劇組，推出全新跨季懸疑劇《真兇標籤》，西島秀俊飾演因妻女突然失蹤、而被貼上兇手標籤的平凡上班族，妻子角色由多年未在小螢幕現身的女神宮澤理惠所飾演，據日媒傳宮澤睽違17年再接演電視劇，是有意為12歲的女兒鋪演藝之路，不想讓女兒像自己在童星時期那樣辛苦。加上實力派演員芳根京子飾演得力部下從製作企劃到演員卡司，都是本季觀眾最矚目的焦點。

有別於《輪到你了》，《真兇標籤》不只是懸疑劇，還加入了喜劇元素，讓人更加期待！所有演出者都只掌握了因角色所需知道的部分元素，即便是身為主演的西島與宮澤都坦言「還不知道真兇是誰！」期待與觀眾一起找真相。《真兇標籤》於10/11國慶連假在 KKTV 獨家首播，每週一上午10:00上架更新。