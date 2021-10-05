華為（Huawei）創辦人任正菲大女兒、前華為財務長孟晚舟在9月25日從加拿大獲釋返國，中國深圳當地大陣仗接機，甚至官方統計有破億人次觀看她返國之旅。近日傳出，她在返回中國後隨即出售加拿大2間豪宅，看來不想再回傷心地的心意頗為篤定。

根據《亞洲自由電台》報導，孟晚舟抵達中國後2日，隨即將加拿大兩處豪宅出售，開價約1820萬加幣（約等於新台幣4億350萬元）。至於她為何急售豪宅，報導指出，中國大力宣傳孟晚舟獲釋，導致相當多中國網友關注，以至於網友挖出她在加拿大擁有兩間豪宅的事實，發現她過著奢侈生活的形象，與官方宣傳她在加拿大受難、受苦的形象有極大落差。或許是弄巧成拙後想要快速收尾之舉。

報導指出，孟晚舟在加拿大的一處豪宅位於4005 28TH AVE，占地6760平方尺（約2044坪），她在2009年以273.8萬加幣購入（約新台幣6050萬），而她計畫以455.5萬加幣（約新台幣1億元）出售；另一棟則是為在Shaughnessy豪宅區，佔地超過2萬平方尺（超過6050坪），她在2018年以1329.4萬加幣購入，預計以1365.4萬加幣（約新台幣3.02億元）出售。

出售豪宅的背後原因，除了可能想消彌豪奢形象外，報導也指出可能是為籌措保釋金，或也包含她已決定不再重返加拿大的緣故。

孟晚舟與加拿大也有淵源歷史，曾移民加拿大，不過在2009年拒絕了加拿大的永久居留權。她與家人曾一度在溫哥華長住。包含與前夫生的二兒子、與現任丈夫劉曉棕生的女兒，都曾在溫哥華就讀。溫哥華的豪宅過往是作為一家人的避暑勝地。