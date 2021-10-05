據澳門新冠病毒感染應變協調中心消息，澳門自4日新增3例病例後，今（5日）再新增1例病例，3名患者均在同一單位工作。當地4日啟動第3次全民檢測，截至5日下午，逾12萬人檢測結果已出爐，均呈陰性。

澳門今再新增1新冠病例，是新冠疫情爆發兩年來，澳門累計的第75例病例。澳門政府今也宣布，因應疫情，澳門公務員5日至7日暫停上班3天。此外，澳門已於4日晚間啟動第3次全民檢測，至6日晚上9時，預計共3天完成。截至5日下午，已採樣超過24萬人，其中逾12萬人已有檢測結果，均呈陰性。