桃園市平鎮區陸光路14巷330弄一家鐵皮木材工廠，5日晚間5時55分傳出火警，現場有熊熊烈火及濃煙冒出，因為正值下班時間過路車輛多，桃園市消防局接獲大量報案電話，派遣22輛救災車輛、64名消防人員前往灌救，所幸現場並無人員傷亡受困。

消防局指出，該處燃燒工廠戶外的廢棄物，並延燒至左側鐵皮工廠，因火勢猛烈，目前消防人員仍在灌救當中，詳細起火原因也待火勢撲滅後進一步調查。