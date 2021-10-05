桃園平鎮鐵皮木材工廠大火 濃煙直竄消防人員灌救中 19:382021/10/05 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園平鎮鐵皮木材工廠大火消防人員灌救中。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市平鎮區陸光路14巷330弄一家鐵皮木材工廠，5日晚間5時55分傳出火警，現場有熊熊烈火及濃煙冒出，因為正值下班時間過路車輛多，桃園市消防局接獲大量報案電話，派遣22輛救災車輛、64名消防人員前往灌救，所幸現場並無人員傷亡受困。 消防局指出，該處燃燒工廠戶外的廢棄物，並延燒至左側鐵皮工廠，因火勢猛烈，目前消防人員仍在灌救當中，詳細起火原因也待火勢撲滅後進一步調查。 台中中清路鐵皮倉庫大火 濃煙直竄天際警消搶救中 桃園蘆竹電子製造工廠竄濃煙 消防人員搶救中 #灌救 #消防人員 #鐵皮 #現場 #火勢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園大園工廠冒火舌 濃煙直竄天際民眾嚇壞急報警 13:032021/10/03 社會 疑設備漏電！高雄男維修電動天車觸電 送醫搶救不治 13:182021/10/04 社會 台中男疑債務想不開 一夜未歸陳屍車內 14:082021/10/04 社會 宏都拉斯度假島嶼大火急撤400人 火勢獲控制 09:552021/10/03 國際 新北消親子團體諮商抗壓 熱血火神變身鼓神 18:372021/10/04 寶島 桃園消防創全台之先推戰術體能訓練 保護市民更「有力」 19:242021/10/04 社會 亞利桑那州直升機與輕型飛機半空對撞 釀2死 12:042021/10/02 國際 桃消防分隊長休假練習空拍機 突見山區大火通報立功 13:432021/10/03 社會 新北泰山公寓冒惡火 一家5口3人遭燒死2人獲救 07:422021/10/02 社會 泰山民宅無情惡火釀3死2傷 火警原因出爐 17:162021/10/02 社會 桃市府就服處4場徵才釋逾5千職缺 搶人才喊月薪10萬 18:502021/10/04 生活 社會熱門新聞 機師人夫偷吃座艙長激戰30次 出庭認：「她同意我內射」 - 社會 【獨家】軍紀出包！雲林憲兵隊爆發集體簽賭案 士官為還債拉同袍抵債 - 社會 公公哄孫女香甜入睡 媳婦入房見2人睡姿怒罵：不要臉 - 社會 雲林憲兵為還債拉同袍入坑線上賭博 10餘名士官兵通通認了 - 社會 億萬總裁接女兒 遭巨型打樁機壓扁豪車雙亡 報告出爐多人被處理 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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