歐盟藥品管理局（EMA）4日發出新指引，免疫系統衰弱的人應該注射第三劑輝瑞BNT或莫德納的新冠疫苗做加強針。對於是否擴大施打加強針的人口，就由各成員國自行決定。在EMA發出新指引之前，已有幾個成員國率先為民眾施打加強針。