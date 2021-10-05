歐盟藥品管理局（EMA）4日發出新指引，免疫系統衰弱的人應該注射第三劑輝瑞BNT或莫德納的新冠疫苗做加強針。對於是否擴大施打加強針的人口，就由各成員國自行決定。在EMA發出新指引之前，已有幾個成員國率先為民眾施打加強針。

美追打第3劑關鍵曝光 BNT疫苗保護力驚人衰退
急診醫今打第三劑疫苗 2個明顯副作用曝光
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