股王矽力-KY法說延遲公告 證交所開罰3萬元 19:392021/10/05 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所5日針對股王矽力-KY（6415）違反重大訊息規定開罰，因未即時揭露法說會，處以3萬元違約金。 證交表示，矽力-KY於9月15日參加法人所舉辦之線上法說會，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第8條第1項第2款情事，惟該公司延遲輸入重大訊息，已違反前述處理程序規定，故處以3萬元違約金。 《台北股市》土洋續對作 外資第6日賣超163億元 台積電跌破年線 台股早盤摜破前低 #矽力-KY #證交所 #重大訊息 #股王 #延遲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北146幼兒園評鑑未過 不合格率2成 04:102021/10/05 地方新聞 《電機股》亞德客-KY9月營收年增2成 前3季完勝去年全年 08:042021/10/05 財經 《熱門族群》旺季營運仍看俏 封測族群觸底強彈 13:102021/10/05 財經 龍燈-KY成首檔因當沖比過高 遭處置12天 14:182021/10/05 財經 麗豐-KY強勢回歸成長榮景 9月營收逆風衝新高 19:292021/10/05 財經 離譜！請生理假要出示衛生棉 中市府要查 12:072021/10/05 生活 廣告不實立刻開罰！ 建商完售行銷 公平會要查 04:102021/10/05 財經要聞 逐洞賽｜證券分析師黃勇文 17:202021/10/05 財經 今日股市備忘錄 04:102021/10/05 證券．權證 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:202021/10/05 財經 消費商機潛力大 電商長線看俏 04:102021/10/05 投資理財 財經熱門新聞 陸限電停產太詭異 台商拼湊真相抖內幕：事情大條了 - 財經 房東注意 財政部針對「囤房包租公、婆」查稅 影響1734人 - 財經 陸爆缺電荒 解藥在這大國手上？專家直呼：角色超關鍵 - 財經 限電破壞力更勝貿易戰 外煤爆：陸悄悄讓澳洲煤炭上岸 - 財經 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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