證交所5日針對股王矽力-KY（6415）違反重大訊息規定開罰，因未即時揭露法說會，處以3萬元違約金。

證交表示，矽力-KY於9月15日參加法人所舉辦之線上法說會，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第8條第1項第2款情事，惟該公司延遲輸入重大訊息，已違反前述處理程序規定，故處以3萬元違約金。