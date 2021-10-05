桃園市胡姓婦人數月前居家防疫期間，非常關心疫情與疫苗，經常觀看電視及網路新聞，也和親朋好友傳LINE分享討論，整個人變得情緒不穩緊張兮兮，還不時轉向先生碎碎唸，激動時會發生氣結喘不過氣，夫妻關係陷入緊繃。先生要求她就醫尋求協助，看了胸腔內科、心臟內科，身體檢查皆無異狀，因此轉到身心科，醫師診斷為恐慌症。

在第一次看診領藥後，胡女士隔天還是感覺呼吸不過來、睡不著，抱怨藥物沒效用。經醫師耐心細心解說，衛教舒緩呼吸技巧，胡女士打開心結，遵照醫囑按時服藥。數日後病情漸趨穩定，她的先生也重獲家庭溫暖。

聯新國際醫院精神科醫師陳修弘表示，這類自覺吸不到空氣的過度換氣病人，通常是急性發作送急診再輾轉到其他科別，歷經各種檢查排除生理因素後，最後才來到身心科。這類病人通常女性多於男性，且多過2至3倍以上，通常個性是多思、多憂、急性子，與性格有關。

陳修弘指出，心因性的吸不到氣或過度換氣，是恐慌症的症狀之一，當病人遭遇重大挑戰或劇烈變動，心理壓力驟增，導致自律神經失調，交感神經過度活躍，造成心跳加快，需要更多氧氣，卻反而自覺吸不到氣而加快呼吸，二氧化碳被排出過多而引發頭暈、胸悶、胸痛、手腳發麻等症狀。如果病人無法緩和呼吸，會使症狀惡化，甚至意識不清、昏厥，應立即送醫治療。

恐慌症引起過度換氣的治療，陳修弘醫師從飲食、生活作息、藥物三方面說明。建議病人飲食須均衡營養，避免含咖啡因或提神飲料等刺激性食物。生活作息宜充足睡眠，規律運動，勻稱調節呼吸。

治療藥物分為治標和治本用藥，依療程做搭配運用。治標用藥如：鎮定劑或乙型阻斷劑，當病人有感於恐慌症快要發作或不舒服時的短期服用，服用約2至3個月後可經醫師評估停藥。治本用藥如：血清素相關藥物，副作用少，不會產生依賴性，需規律服用，建議至少持續服藥1年，可大幅減少復發機率。穩定用藥期間如因防疫不進醫院，也可透過視訊門診按時拿藥。

陳修弘說，過去曾有績效優異的保險業務員，因恐懼搭飛機而無法參加公司的國外旅遊獎勵，後來經過數個月的治療，已能搭乘台灣往返東京的短程航線，之後持續穩定治療及服藥，並應用生理回饋療程學習的技巧，1年後經醫師評估停藥再也沒有復發。陳醫師說，恐慌症病人持之以恆與醫師配合治療，可避免及克服恐慌發作。