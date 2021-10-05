一名59歲李姓婦人日前到北市南港農會欲匯款200萬元，農會主任看李婦平常都是刷存摺及小額存款，這次竟然要匯200萬鉅款，立即機警在南港分局成立的金融機構LINE群組請求警方協助關懷提問。

舊莊所所長陳怡婷、員警戴焜烽、郭懷升趕赴現場關心李婦為何要匯款，發現李婦對匯款用途支吾其詞，一下說要投資建材公司，一下表示家裡要裝潢需購買建材，警方判斷李婦一定是遇到詐騙集團，在苦口婆心勸說下，才打消李婦匯款念頭。

南港分局長陳金城表示，為積極防堵詐騙，分局與轄內金融機構及超商業者建立LINE群組，在遇有民眾疑似遭詐騙案件時，由金融機構或超商業者直接在群組通報員警到場了解，不僅可以省去打110報案轉接到派出所的時間，更可以加速員警到場速度，以期守護民眾財產。

陳金城表示，行員適時關懷提問及員警到場查證，建立牢固的金融防護網，才能達全面保護民眾財產安全，他要求各派出所全面加強金融機構巡邏守望勤務，落實周邊停車與可疑人士盤查，同時調查附近商店或住戶監視器材設置情形，再派員前往溝通微調監視器鏡頭角度監控不法，全力遏止歹徒有可趁之機。