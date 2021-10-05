富邦悍將3日以3比8不敵統一獅，先發投手陳仕朋4.2局丟8分吞下本季第11敗（另有1勝），5日賽前總教練洪一中談到陳仕朋本季表現，語重心長地說道：「他沒有用頭腦投球，自己要再加油。」

洪總指出，過去陳仕朋球速還有140公里出頭，現在卻有「失速」狀況，在投了幾局後，有時球速只剩下134公里，「大家都說他很悲情，但翻開每一場比賽數據，其實有很多比賽是他自己也沒投好。」

去年陳仕朋最快球速還能飆到146公里，但今年最快球速僅142公里，前役面對獅隊只有139公里，甚至還有2場先發最快球速只有137公里。

洪總也用「爬山理論」來比喻，「下山很快但要爬上去很難」，「要怎麼堅持下去才是重點，滾下來後要再爬起來就很難。」他也指出陳仕朋另一大問題，就是在壘上有人時一直被盜壘，「左投還被對手一直盜壘，那就是投球沒有思考，沒有在注意壘上跑者。」

投手教練布魯斯也坦言最近陳仕朋有些不順，但他一直有顆戰鬥的心，想要找回狀態，「我們都有在記錄球速，最近其實是有回升的，努力幫他調整回最好狀況。」

至於本周富邦的先發輪值，扣除今天的江少慶，布魯斯說，之前因傷跳過1次先發的洋投羅力周四先發面對樂天桃猿，禮拜五則由陳鴻文先發，其他場次仍在考慮中，上週先發表現出色的楊彬今天則是中繼待命。