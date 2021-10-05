兆豐銀行在5日完成中租集團旗下中租迪和3年期60億聯貸案籌組簽約，對此兆豐銀指出，該案獲各大行庫踴躍支持，2個月內即成功籌組，資金用途為借新還舊及充實營運周轉之用，並獲超額認參148％，最終以推案上限60億元完成簽約，顯見銀行團對該公司持續鼎力支持。，

兆豐銀在今年前三季聯貸業務表現亮眼，蟬聯統籌主辦排名第一，此次再下一城簽約中租60億聯貸，對此兆豐銀也指出，中租迪和為台灣租賃業龍頭，創立至今已逾40餘年，除租賃本業外，近年多角化經營策略，持續投注在新產品開發及新市場拓展，更跨足太陽能電廠領域，並推出「全民電廠」的創新業務，與全民共享綠電經濟，營運規模逐年擴大，且為銀行團看好因此熱捧相關聯貸案。

母公司中租-KY日前公告今（110）年8月自結合併營收為新台幣61.5億元，攀今年新高，較去年同期成長21％，1月至8月累計合併營收為新台幣466.5億元，年增22％；累計1月至8月合併稅後純益為新台幣141.9億元，年增31％，累計每股稅後純益（EPS）為9.66元，營運不畏新冠疫情，獲利表現亮眼，產業領頭羊地位穩固。