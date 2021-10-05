阿斯特捷利康向FDA申請AZD7442緊急使用授權 20:002021/10/05 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國藥商阿斯特捷利康（AstraZeneca）5日表示已向美國食品藥物管理局（FDA），為其新冠抗體藥物AZD7442提出緊急使用授權（EUA）申請。 若獲得批准，即成為首款取得EUA具長效作用的新冠抗體藥。其第三階段臨床試驗數據顯示，能把出現新冠症狀風險降低77％。 泰福生技第二張藥證申請獲美FDA接受 盼明年取得TX01及TX05藥證 《國際產業》AZ新冠新藥降77％症狀風險 尋求美FDA批准 #阿斯特捷利康 #FDA #申請 #AZD #緊急使用授權 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拓展海外授權 公視英語影音服務開播 11:412021/10/05 財經 中裕新藥歐洲上市 獲里程碑金1.39億 04:102021/10/05 證券．權證 高市餐飲休閒娛樂業解封 外出仍需全程戴口罩 09:012021/10/05 生活 在eToro刷卡投資 金管會有條件 04:102021/10/05 投資理財 桃竹苗區首家樂高授權專賣店 進駐新竹SOGO 16:102021/10/05 財經 搶攻5倍券商機 金門、桃園、高雄3縣市攜手LINE熱點大放送 16:352021/10/05 生活 保瑞低血鉀症用藥獲健保給付 助攻營運表現 17:542021/10/05 財經 「印尼紡織大王」三代接班人操盤 「高記」開工動土改建豪宅 16:492021/10/05 財經 《生醫股》保瑞低血鉀症用藥獲健保給付 營運添薪 16:002021/10/05 財經 桃園試辦專用垃圾民眾想多領 環保局揭一關鍵「囤了也沒用」 18:332021/10/05 生活 亞柏高葉黃飲 蝦紅素業界最高 04:102021/10/05 產業特刊 財經熱門新聞 陸限電停產太詭異 台商拼湊真相抖內幕：事情大條了 - 財經 房東注意 財政部針對「囤房包租公、婆」查稅 影響1734人 - 財經 陸爆缺電荒 解藥在這大國手上？專家直呼：角色超關鍵 - 財經 限電破壞力更勝貿易戰 外煤爆：陸悄悄讓澳洲煤炭上岸 - 財經 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。