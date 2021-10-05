英國藥商阿斯特捷利康（AstraZeneca）5日表示已向美國食品藥物管理局（FDA），為其新冠抗體藥物AZD7442提出緊急使用授權（EUA）申請。

若獲得批准，即成為首款取得EUA具長效作用的新冠抗體藥。其第三階段臨床試驗數據顯示，能把出現新冠症狀風險降低77％。