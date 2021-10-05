台灣菸酒公司配合國慶推出2021雙十國慶紀念版「OMAR單一麥芽威士忌」，以及長銷冠軍泡麵「台酒花雕雞麵」、「台酒麻油雞麵」碗麵，紀念包裝融合本次國慶主視覺「金陽雙十」，採限量發售。

此次推出的兩款國慶紀念版泡麵為台酒泡麵兩大代表-「花雕雞麵」及「麻油雞麵」，曾多次入選泡麵排行榜，被網友封為「神級泡麵」，因湯頭濃郁、肉多味鮮，又有花雕料理酒或紅標純米料理米酒，酒香、湯頭香及麵香合而為一。

另一款國慶紀念版產品為「OMAR單一麥芽威士忌（波本花香）」，由南投酒廠以蘇格蘭正統工藝釀造，「OMAR」一字源自蘇格蘭蓋爾古語「琥珀」之意，代表著酒廠以「琥珀心˙台灣情」的品牌精神，自2014年起參加多項國際酒類競賽，獲得全世界專業評審肯定，被譽為威士忌界的「台灣之光」。「OMAR單一麥芽威士忌（波本花香）」富有香草、奶油及蜂蜜香氣，當歸和杉木使得整體風味更顯穩重而均衡，忠實傳達台灣獨有的風土韻味。

這三款國慶紀念版產品包裝設計以今年國慶主視覺「金陽雙十」為延伸，其中兩款國慶紀念版泡麵將於各大便利商店等通路陸續上架，「OMAR單一麥芽威士忌（波本花香）」則於台酒酒廠展售中心、直營便利商店及各大酒專通路限量販售。

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