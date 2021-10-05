仁愛鄉森悅高峰咖啡在農糧署協助下，在典藏台灣精品咖啡賽中獲得第8名，更進入國際拍賣平台競標，經過3小時線上拍賣，最後由魚池鄉「蠻荒咖啡」以每磅咖啡生豆40.5美元（每公斤約2400元）價格得標，將優質咖啡留在南投。

農糧署為拓展台灣咖啡的國際知名度，開拓外銷市場，委由台灣咖啡協會、台灣咖啡研究室，與國際間推廣精品咖啡的卓越咖啡聯盟（Alliance of Coffee Excellence，ACE）合作，舉辦「2021典藏台灣精品咖啡國際競標」，報名總計34件，經初選評審挑選出19件咖啡，送往12個全球咖啡中心進行決選，其中9件獲得86分以上，獲得「典藏台灣精品咖啡」的殊榮，並代表台灣咖啡在ACE國際拍賣平台競標。

森悅高峰咖啡莊園是南投縣唯一進入拍賣平台的咖啡莊園，拍賣競爭激烈，包括美國精品咖啡品牌Blue Bottle（藍瓶咖啡）、Paradise Coffee Roaster（夏威夷）、日本精品咖啡生豆商Wataru、中國大陸jihe Coffee、阿拉伯Sulalat Coffee以及台灣知名咖啡業者競標，最後由蠻荒咖啡得標。

南投縣長林明溱，5日與農業處長陳瑞慶、茶改場魚池分場股長劉千如，向森悅咖啡負責人吳振宏、蠻荒咖啡負責人黃嘉宏致賀。

林明溱表示，森悅咖啡莊園海拔1450公尺，與超過600公頃的森林結合，孕育高品質的咖啡，也成為南投的榮耀；蠻荒咖啡號稱網紅咖啡，他每次經過想喝杯咖啡，都因大排長龍而無緣品嘗，此次蠻荒咖啡將優質咖啡留在南投，相信會帶來更多人潮。

吳振宏說，咖啡能與森林結合、能做水土保持，因此，他在仁愛鄉種植咖啡，迄今7年，森悅咖啡在比賽中獲得86.3分的佳績，感謝農委會協助行銷，希望未來能突破今年成績，再次為南投爭光。

黃嘉宏說，森悅高峰咖啡是南投縣唯一進入國際拍賣平台的咖啡，對南投而言是非常榮耀的事，因此，他想要把咖啡留在南投；未來疫情解封後，將有更多國際遊客造訪南投，希望藉此吸引咖啡愛好者，帶動在地餐飲相關產業發展。