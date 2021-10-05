方郁婷以《美國女孩》入圍金馬獎新演員。(金馬執委會提供)

李沐以《青春弒戀》入圍金馬獎新演員。(金馬執委會提供)

潘綱大在《該死的阿修羅》中的表演相當搶戲。(金馬執委會提供)

林鉅在《兜兜風》中演技渾然天成。(金馬執委會提供)

第58屆金馬獎入圍名單5日公布，入圍本屆最佳新演員的有《我沒有談的那場戀愛》的艾怡良、《兜兜風》的林鉅、《青春弒戀》的李沐、《美國女孩》的方郁婷和《該死的阿修羅》的潘綱大。

艾怡良入圍新演員、最佳原創電影歌曲2獎項，她表示，去年在金馬獎演出的時候，很多記者都問她希不希望以入圍者的身分參加金馬獎，「我想都不敢想，希望是當然希望。謝謝你們今天給了我一個台下的座位，比滿足還更滿足，最想要感謝的絕對是徐譽庭和許智彥兩位導演，時隔這麼一大段時間，我都還是覺得你們一定背負了許多特別的壓力，幸好這個結果應該沒有讓你們覺得自己做錯決定。」

艾怡良說：「謝謝〈我這個人〉這首歌的製作人陳建騏，建騏老師也入圍了最佳原創電影音樂，很開心我們可以在金曲獎以外的典禮相見了。謝謝劇組，謝謝我心中的最佳男主角吳慷仁，每個一起工作過的人我都非常感激，新演員這個頭銜代表所有人都是我的前輩，我會一直以這樣的心態走下去。金馬獎見，我來了。」金馬執行長聞天祥則表示，評審認為艾怡良在《我沒有談的那場戀愛》新剪輯的版本中，更能凸顯作品當中「面癱姐」所隱藏的內在感情秘密。

而以《該死的阿修羅》入圍的潘綱大感性表示：「我曾見過你們無法想像之事物，太空戰艦在獵戶星座旁熊熊燃燒，我注視著萬丈光芒，在天國之門黑暗裡閃耀，所有這些時刻，都將迷失在時間的長河，如同淚水消失在雨中，是時候走向愛。謝謝金馬獎、謝謝《該死的阿修羅》導演以及全體工作人員、謝謝經紀公司彥恩國際、謝謝家、謝謝芹。」金馬執行長聞天祥則表示，潘綱大在《該死的阿修羅》中搖擺性向和暴力年輕男孩角色的表演相當搶戲。

方郁婷以《美國女孩》入圍，她表示：「第一次演戲就可以演嘉欣的女兒真的很幸福，從嘉欣身上我學到了好多。非常榮幸能夠被提名！我要感謝《美國女孩》所有劇組人員，也特別感謝導演阮鳳儀、製片人苗華川、製片人馬君慈給我這個機會。」以《青春弒戀》入圍的李沐則表示：「我很榮幸能夠第一次主演電影就遇到玉芳，謝謝導演和劇組，我愛青春弒戀的所有演員，很期待能夠在戲院和大家見面，一起看電影分享觀後感想！」

而《兜兜風》的林鉅在片中飾演扶不起的老爸，演技渾然天成，但他其實是大有來頭的藝術家和畫家，過去曾在很多電影中有零星演出，曾在侯孝賢執導的《戀戀風塵》中飾演招魂道士，金馬執行長聞天祥表示，林鉅雖然在藝術界非常資深，但仍符合新演員的資格。