為了要嚴防銀行保險資金影響商品市場正常秩序，大陸銀保監會5日發文提出四個嚴禁，包括嚴禁銀行、保險資金進行大宗商品炒作、嚴禁挪用各種貸款炒作茅台酒等，銀保監會大力整肅市場亂象。

銀保監會《通知》提出，嚴禁挪用套取信貸資金或繞道理財、信託等方式，違規參與煤炭、鋼鐵、有色金屬等大宗商品投機炒作、牟取暴利；嚴禁挪用各種貸款包括經營貸、消費貸投機炒作茅台酒、名貴普洱茶等高端消費品，防止資本無序擴張；嚴禁銀行保險資金違規流入股市、債市、期市，影響大宗商品價格，避免脫實向虛、空轉套利；嚴禁對符合支援條件的煤電、煤炭等企業和項目違規抽貸、斷貸，防止運動式減碳和信貸「一刀切」。

在推動健全有利於消費信貸可持續發展的管理制度和指標體系方面，《通知》要求，要堅持依據客戶還款能力合理授信，不得誘導金融消費者盲目借貸、過度超前消費。

在規範銀行機構與消費金融公司等非銀行金融機構業務合作方面，審慎展開與助貸機構的業務合作，不得提供顯著高於市場利率的消費信貸產品。

《通知》還規定，銀行機構不得開發違反公序良俗、助長社會陋習和不良風氣的「墓地貸」、「美麗貸」、「彩禮貸」等消費信貸產品，堅決打擊各種「偽創新」。