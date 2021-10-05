因應疫情趨緩、防疫措施鬆綁，屏東海生館最受歡迎的「夜宿海生館」體驗活動也重新開放，並同步推出「一夜一年」優惠專案，即日起至12日於官網預購至12月30日的夜宿行程者，2人同行即贈1張海洋卡，可暢遊海生館1整年。

屏東海生館指出，「夜宿海生館」被譽為一生必體驗的海生館活動，也是長久以來深受國內外遊客喜愛的深度旅遊行程，平均每年都吸引4至5萬人參加，而今年受疫情警戒影響，從5月中旬起，夜宿海生館暫時不開放，即使微解封後也是如此，當時不少遊客聞訊後都表示感到失望。

「終於千呼萬喚始出來！」海生館開心道，隨著疫情趨穩、防疫措施鬆綁，夜宿海生館終於結束近5個月的禁令，可以與大家相見歡了，它不僅將再次圓滿遊客在海生館與喜愛的海洋生物共度一宿的夢想，也讓更多人認識海洋生態的不同面貌，進而更理解海洋生態環境的重要性。

海生館強調，為讓遊客安心夜宿，將以高規格防疫執行活動，如展區空調裝設殺菌功能設備、加強各項設施清潔消毒等，而除全程戴口罩（用餐除外）的基本防疫措施外，就寢時每組家庭也都要保持適當安全距離。

此外，為歡慶夜宿活動重啟，海生館還加碼推出限時優惠專案，只要在12日前於海生館營運團隊海景公司官網訂購2人同行夜宿海生館，並於備註欄填入「夜宿海生館2021振興專案」，預購至今年底12月30日前的夜宿海生館活動，即可獲贈1張海洋卡，無限暢遊海生館1整年。

但海生館提醒，雖夜宿以及館內各展區、解說活動都正常進行，但餵食解說活動採現場人流管制，而戶外親水設施包含鯨魚親水廣場、太平洋親水廣場等，仍暫停開放。