近年來，在少子化與年金改革氛圍衝擊下，民眾對於退休準備意識持續提升，但民眾經常對於未來退休後的花費金額缺乏實質概念，導致預備的退休金額不足以支付退休期間的開銷，再者，醫療技術的進步使國人平均壽命延長，也導致老年的醫療費用隨之增加，然而民眾對於退休理財的目標經常無法落實執行且理財方式也過於保守，因此華南銀行為提供客戶更完整的理財資訊與培養客戶FQ財商觀念，於疫情期間透過「好命退休系列」專題線上講座，使客戶掌握最新理財觀念不受限。

華南銀行於9月、10月、11月連續舉辦線上「好命退休」系列客戶專題講座，並與中華民國退休基金協會合作邀請3位專業級講師，9月份講師為前金管會主委、現任中華民國退休基金協會理事長王儷玲，10月份講師為東吳大學助理教授劉文彬、11月份為退休基金協會講師郭恬箖，課程內容涵蓋「疫情下的投資機會」、「勞工退休金請領試算」、「社會保險的危機」、「退休規劃心法」、「財富傳承的法律與稅務觀念」等多元面向之剖析，透過退休準備關鍵數字，清楚瞭解退休後的財務缺口，並運用人生週期規劃與資產配置來提升投資效率，建構完整的退休計畫，藉由講座內容傳遞實用的理財概念。

中華民國退休協會為結合政府、企業雇主與個人，共同保障老年經濟安全及促進退休基金之發展的非營利為目的社團，「好命退休系列」課程內容精彩易懂，想完善個人退休準備，必須做好「投資理財要趁早、安全防護不能少、資產配置多元化、資產傳承要技巧」，全部3集包括多元且豐富的內容，因名額有限，可透過華南銀行各分行據點向理財顧問報名預約，就能掌握最新投資理財資訊，華南銀行也持續提升高齡金融規劃顧問師與退休理財規劃顧問(RFA)之人數，幫助更多民眾量身打造專屬的退休計畫。