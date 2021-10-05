經濟部與外貿協會於10月5日在臺北國際會議中心共同揭開「2021年美國商機日」序幕，今年活動包括貿易局與亞利桑那州及新墨西哥州兩份經貿合作瞭解備忘錄(MOU)線上簽署儀式、「臺美經貿論壇」及「臺美5G貿易與投資商業論壇」等三大亮點，並持續與美國在台協會(AIT)及美國各州政府辦事處協會(ASOA)合作，推動臺美各層級之緊密互動關係。

今日開幕典禮由美國商務部代理副助理部長Richard Steffens視訊出席，並獲美國35個州熱情響應，包括愛達荷州長Brad Little、蒙大拿州州長Greg Gianforte、新墨西哥州長Michelle Lujan Grisham、懷俄明州州長Mark Gordon等，均以預錄影片獻上賀詞，象徵臺美友好關係從聯邦延伸至各州政府。

為促進臺灣與美國各州雙邊貿易、投資擴展及產業合作，本部國際貿易局江文若局長分別與亞利桑那州商務廳長Sandra Watson，以及新墨西哥州商務廳廳長Alicia J. Keyes線上簽署MOU。雙方將透過合作達成互利目標，協助企業在彼此市場布局，串連雙邊貿易與投資機會。

今年首度舉辦「臺美經貿論壇」，聚焦拜登政府「重建美好」 (Build Back Better)基礎建設貿易與投資商機，邀請包括美國愛達荷州商務廳長Tom Kealey、羅德島州商務廳長Stefan Pryor、蒙大拿州商務廳產業發展經理Tom Kaiserski等3位州政府官員，線上說明美國基礎建設商機。針對美國基礎建設發展需求，臺灣業者在電動巴士及儲能、鋼鐵及扣件、網通等產業極具開發能量，可協助美國推動優質基礎建設，本部將持續協助業者掌握美國基礎建設最新商機。

另為媒合我商與美國東、西岸買主，藉由美國商機日舉辦橫跨兩日之線上洽談會，共有20家美國買主參與，包含美國《財富》排行前200大的Illinois Tool Works Inc.、排行前500大的WESCO International & Subsidiaries等，採購範圍包含資通訊產品、機械、五金扣件、汽車零配件、腳踏車零件等。

美國商務部代理副助理部長Richard Steffens於致詞中表示，臺灣為美國可信賴的夥伴，拜登政府高度重視臺美經貿關係，相信雙方未來可在疫後經濟復甦及供應鏈安全等議題加強合作；AIT商務組組長Brent Omdahl亦強調，臺灣對美國的經貿重要性持續提升，去(2020)年雙邊貿易總額甚至超過義大利、荷蘭等美國傳統貿易夥伴。美國為我國重要貿易夥伴，2020年臺美貿易總額超過830億美元，成長2.38％，今年COVID-19疫情持續衝擊全球經濟活動，然臺美貨品貿易逆勢成長，2021年1至8月雙邊貿易額超過669億美元，較去年同期成長26.16％。

本年美國商機日逢十周年紀念盛大開幕，美國各州官員完整致賀及基礎建設商機說明影片可至臺美企業聯盟網站美國商機日專區瀏覽，「美國政府採購商機說明會」及「臺美5G投資貿易論壇」將於6日接棒登場。「美國政府採購商機說明會」目前仍開放報名，歡迎有興趣的業者報名參加，以掌握美國政府最新採購趨勢(報名連結：https://events.taiwantrade.com/GP-20211006)。