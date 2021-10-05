Selina出席陽光基金會公益記者會，開心與小朋友互動。（粘耿豪攝）

任家萱（Selina）5日出席公益記者會。她先前剛殺青電影《頭七》，表示近期趁空檔勤追劇，很喜歡《你是我的榮耀》戀愛氛圍，至於她的感情近況，她笑說仍在等待中，不過身邊朋友封她是「長公主」，大家都會很浪漫呵護著她，Selina開心：「無時無刻都被愛充滿、浪漫包圍。」

Selina恢單後，在感情世界格外低調，昨坦言將來若遇到真愛降臨，她會特別保護、呵護對方，也會很珍惜那段愛情，至於會公開戀情？她僅說「順其自然。」期盼另一半能聊得來、善良、聰明、幽默等，她也打趣說：「一起做喜歡的事，看我的眼睛都自帶愛心濾鏡。」對方的外型則是沒有很在意，「符合以上條件都是順眼。」

她在年初曾自爆被小7歲的鮮肉追求，當時正在互相認識階段，豈料她後來工作忙碌，雙方較少聯繫，Selina昨直言前陣子因為疫情緊繃，對方有傳訊關心她，加上她宅在家防疫，作息日夜顛倒，當起了夜貓子，弟弟剛好也會在半夜傳訊給她，2人又開始聯繫聊天，Selina笑說：「他算是很聰明。」

她將在月底歡慶40歲生日，計畫與Ella、田馥甄一起去姊妹之旅，表示希望可以每年或是每2年都能3人一起過生日，「為了彼此拋下一切的感覺。」

Selina首度拍攝恐怖電影，殺青當天心情不捨，她開玩笑說感覺拍攝結束之後，她就要回到大明星的真實人生，在最後一場戲，她仍不爭氣淚崩，感謝導演、劇組照顧陪伴，也體會到當演員十分辛苦，自嘲：「這部電影可能是我的從影之作，也是息影之作。」