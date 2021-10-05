今年百貨的周年慶，都紛紛配合振興五倍券的時間開跑，包括Global Mall、統一時代百貨台北店及高雄夢時代購物中心、大葉高島屋百貨、美麗華百樂園的周年慶均將於7日正式登場，而且連京站也在11月自家周年慶登場前，率先推出了五倍券優惠暖身，而此次將盤點各大百貨的五倍券優惠，讓消費者想好怎麼配合周年慶優惠血拼最划算。

Global Mall新北中和店推薦象印白金厚釜壓力IH電子鍋6人份，原價3萬4000元，優惠價1萬6990元。（Global Mall提供）

Global Mall今年周年慶搭配五倍券首波在7日至20日登場，不僅祭出高單價3C家電5折起、集結60家餐飲美食優惠買1送1優惠，更推出了全台指定5店消費滿3000，最高即可獲價值1670元回饋，全館累滿3000送300、刷GMpay滿2000再送100，同時更加碼會員消費千元贈千元品牌抵用券，使用振興券滿千元再享點數回饋30倍，最高享逾50%回饋，另還有13日前新北中和店再加碼，iMall會員買指定商品再享滿額贈千，31日前再享振興五倍券綁定聯名卡，單卡累滿5000再享5%刷卡金；而「環球Online」也首度加入周年慶同歡，當日單筆滿千元，即加贈iMall點數30倍，線上線下享點數互抵使用，同時31日前於「環球Online」線上購物，刷Global Mall聯名卡單筆消費滿2000元即贈環球Online100元折價券、全站再推滿399元免運優惠。

京站推薦belif全方位清爽保溼組，原價4525元，特價3000元。（京站提供）

京站則從8日到24日推出Q卡友持本人Q卡及當日消費發票於指定櫃位，全館累滿5000送500之餘，在明年的4月30日前，全館累滿5500再抽價值約250萬的「京站花園廣場 小豪宅免費住宿5年」，另外還有全館累滿5500抽儲值金5000元、使用台灣Pay在京站消費，更獨享高達24%回饋優惠。

統一時代百貨台北店推薦后WHOO-秘帖典藏加量組，價值8805元，統一時代百貨獨家特價4780元，限量20組。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店則攜手高雄夢時代購物中心，7日起推出連續11天的優惠，化妝品滿2000送300、全館指定櫃位3000送400、6F家電區3000送300以外，持icash2.0或icashPay支付滿6000再送400，同時若持icashPay綁定統一時代聯名卡加碼滿6000再送200，台北店還在8日起至27日推出享紙本五倍券5000換7000優惠，含6000元無門檻、全館均可使用的抵用券，還有限量3500份的千元的滿千抵百券，另持紙本券還有限量的「3000換4000」、的「1000換1200」優惠，搭配周年慶化妝品滿2000送300、全館指定櫃位3000送400等，最高享25%回饋優惠。

大葉高島屋推薦ORIGINS品木宣言靈芝水超值組，原價2900元，特價1800元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋百貨則在7日到26日推滿3000送3000振興優惠，使用期間可延續達3個月，加上首度祭滿3800元送價值400元點數、使用紙本券加碼贈400元購物金，首5日聯名卡友滿5000贈800，還有滿千抽iPhone手機或和苑三井花園飯店住宿券，為史上最高達24%回饋率。

美麗華百樂園推薦獨家限量的Kiehl’s超活酵抗痕組，價值7605元，特價4950元，獨家加贈超能左型C撫紋亮眼精華3ml。（美麗華百樂園提供）

美麗華百樂園則在31日前祭悠遊付綁定美麗華聯名卡，單筆滿5000最高可以享百貨500元、聯名卡200元、美國運通加碼100元、悠遊付450元、共最高25%回饋，另外指定期間以五倍券消費滿萬元起，即送國際知名度的日本plantica花藝團隊，以及台灣原創設計品牌印花樂合作推出的聯名系列滿額贈商品。