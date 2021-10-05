第58屆金馬獎5日公布入圍名單，最佳女主角方面，出現2組「母女檔」互打的狀況，分別是《瀑布》的賈靜雯和王淨及《美國女孩》的林嘉欣和方郁婷，將和金馬影后陳湘琪角逐影后寶座。

首度入圍金馬獎的賈靜雯開心喊：「前面知道《瀑布》入圍那麼多項，真的很開心，當聽到自己的名字時頭皮發麻，到現在手還在抖。很開心能一起參與這部電影恭喜所有的入圍者，也恭喜王淨，希望可以一起走紅毯。」2度獲金馬影后提名的王淨得知喜訊的當下腦筋空白、語無倫次，她說：「但無論如何，謝謝鐘導、靜雯姐和整個劇組，對我來說入圍已經是很大的肯定了，我會加油的。」

林嘉欣為金馬影史上首位獲得最佳女主角、女配角與新演員獎3項演技獎的大滿貫演員，4度入圍金馬獎，她表示：「恭喜我在戲裡面的女兒芳儀（方郁婷飾），非常謝謝《美國女孩》前前後後整個團隊。沒有他們就沒有機會今天收到這麼棒的消息。」同時入圍最佳女主角與新演員的15歲方郁婷也說：「第1次演戲就可以演嘉欣的女兒真的很幸福，從嘉欣身上我學到了好多。非常榮幸能夠被提名！我要感謝《美國女孩》所有劇組人員，也特別感謝導演阮鳳儀、製片人苗華川、製片人馬君慈給我這個機會。」

陳湘琪2014年憑藉錢翔執導的《迴光奏鳴曲》奪下金馬影后，2度出演錢翔的作品《修行》，再獲影后提名，她昨表示：「非常感謝金馬獎，給了我以及《修行》肯定。特別感謝錢翔導演，以及以文、柔閩的共同激盪，還有所有的工作團隊。這部電影給了我一個機會去體會一位身處婚姻中女性的內心，是我人生中非常寶貴的經驗，再次感謝，也期待電影很快與大家見面。」