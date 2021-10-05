立委陳柏惟罷免案，將在10月23日舉行罷免投票，而近期電競遊戲前LOL世界冠軍隊伍中路Toyz(劉偉健)因被檢警搜出持有500顆大麻煙彈，遭收押禁見，引起各界譁然。而陳柏惟則因曾在2019年12月競選立委期間上直播節目，表態「我支持藥用大麻合法化，然後娛樂性的必須要階段性開放」再度惹爭議。知名網紅「亞洲統神」對於陳柏惟爭議言論表示，陳柏惟他可能也要去驗一下了？

知名電競實況主 亞洲統神張嘉航。(圖/中天新聞畫面，資料照)

根據刪Q總部4日公布一段2019年12月的YouTube影片，陳柏惟當時在節目中提到，「我的選區比較傳統，這個問題的確可能會傷害到，不過我必須跟大家講，我支持藥用大麻合法化，然後娛樂性的必須要階段性開放，你不能一次全開」、「你不開放它現在也有流啊，我支持也沒有屁用」。

#說謊抓包還裝傻 #臉皮到底有多厚 陳柏惟在昨日受訪中否認支持大麻合法化，但在過去的影片裡，陳柏惟明明是支持藥用 #大麻合法化 ，證據確鑿，卻還能不動聲色的裝傻跟說謊！ 這種愛說謊跟造謠的立委，10月23日一定要用罷免同意票把他趕出立法院！ ------------------------------------------------------------ 📌請大家幫忙訂閱新的YT頻道，舊的被檢舉暫時凍結... https://www.youtube.com/channel/UCqBTPmJdls8bNTeX5SsAHww 再多的阻礙我們都會克服，持續向目標邁進💪 ------------------------------------------------------------ #罷免陳柏惟 #10月23日 #陳柏惟喊提告第71天 由罷免陳柏惟發佈於 2021年10月3日 星期日

統神5日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」，談及陳柏惟罷免案和大麻爭議。他表示，藥用大麻主要用途是用在像是處理癲癇或一些醫學上用途，但是需要確定有正當用途才能申請，而娛樂用大麻在台灣現在是沒有過的。統神強調，自己一直都是反對大麻的，直到現在也是一樣，因為大麻有沒有成癮性和濫用性、對人體有無危害等問題，這些有關注的人其實都知道，他要支持大麻合法的人不要騙了。

而陳柏惟過去爆出諸多爭議，統神驚嘆，「他曾說出讓香港人來台當兵、成立內交部等言論，立委能做到這樣也不簡單啦，也差不多啦！」。

對於陳柏惟聲稱自己是挺藥反毒，把過去支持大麻的言論收回，統神表示，大麻濫用程度在台灣其實已經蠻高的了，支持大麻的人也曾上節目侃侃而談外國的案例和理論，因為在外國一些國家，大麻是合法的，而這些人只要聲稱不是在台灣吸食，其實是沒辦法抓的。統神強調，「他可能也要去驗一下了，陳柏惟的言論其實和他認識吸大麻的人說法是完全符合的，假如陳柏惟真的支持這種言論的話，那他其實可以下來了」。

有鑑於挺大麻言論越演越烈，陳柏惟團隊執行長李雨蓁5日回應，「用兩句話擴大解釋，甚至抹黑成支持毒品，這是典型的烏賊戰，無法理性討論公眾議題，造成誤解，感到相當遺憾」。

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