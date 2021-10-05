振興五倍券官網（5000.gov.tw）自9月22日開放登記後，只要綁定數位五倍券前400萬名，即可免抽籤，立即獲得500元的好食券，讓振興五倍券加碼再升級，截至10月5日下午6時好食券僅剩1.7萬份，經濟部提醒喜歡臺灣美食的民眾趕快上網綁定，拿好食券吃美食！

五倍券及好食券從10月8日起就可開始消費，為利民眾及店家更瞭解如何使用好食券，經濟部推出好食券官網（foodlover.tw），民眾自10月6日起即可在網站上查詢好食店家、好食優惠等相關訊息，可先選定地區，例如北、中、南、東部、離島地區及全國連鎖等資訊，再進一步點選類別，例如餐飲、糕餅、夜市小吃／市場等，即可找到好食店家資訊及所提供之相關優惠訊息，相關訊息將持續更新。

經濟部也呼籲好食店家，別忘了於好食券官網上自行下載好食券標章張貼於門店，以利民眾第一時間辨識好食券店家。此外，尚未申裝振興五倍券合作之行動支付服務的店家，好食券官網也彙整相關五倍券適用的數位支付工具優惠申裝等資訊，店家可電洽進行申裝，即可成為好食券店家。好食店家也可使用五倍券，歡迎民眾於10月8日起以「食用」行動挺愛店。

除了好食券，數位五倍券好禮拿不完，經濟部加碼抽好禮，有3台Gogoro Eeyo 1極輕量智慧電動單車及經濟部國營事業提供多項住宿券，只要10月29日前綁定數位五倍券的民眾就可參與加碼抽獎，並預計在11月5日下午抽出幸運得主，請大家把握最後的機會進行數位綁定。