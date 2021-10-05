政府規畫之振興五倍券，將於10月8起日陸續發放到民眾手中，為搶攻五倍券商機，全家便利商店首推穩賺不賠、加碼放大的「真心放大福袋卡」，消費者以2200元即可購入3000元購物金，限量4萬份；另有集結Let’s Café經典咖啡、匠土司、餅乾、零食、飲料等超過線上加線下百項商品的「全家加碼券」，商品特價最低下殺3折起，迎戰五倍券登場的全台最大購物節。

看準民眾就近買日常購物需求，10月8日起持紙本振興五倍券，可至7-11實體門市購買的「5000元振興隨取卡」優惠組；除了可獲得乙張5000元面額的振興隨取卡外，更加碼送出1800元振興優惠券。

全家推出「真心放大福袋卡」，售價2200元，購入可獲得全家3000元購物金。（全家提供）

振興優惠券可於7-11門市當購物金直接消費使用外，也可到星巴克、Mister Donut、Cold Stone、BEING Spa實體門市全額折抵，也能到康是美、統一時代百貨台北店、高雄夢時代購物中心等12個通路滿額折抵消費。

OK超商使用200元紙本券可購220元商品、500元紙本券可購550元商品，例如200元紙本券可換購「波的多蚵仔煎味洋芋片」1箱，500元紙本券可購「韋恩特濃咖啡24瓶」1箱。另莊園級大杯美式推出超激省專案，平均單杯最低下殺19元起，五倍劵5000元紙本券若皆購買大杯冰美式，最高現賺6475元；另外此次OKmart也與「華山基金會」等公益團體合作愛心物資，振興經濟做愛心。

至OK超商憑500元面額紙本券，可兌換原價720元的韋恩特濃咖啡24瓶。（OK提供）

到萊爾富使用紙本五倍券消費指定滿額，再贈1倍滿額購物金，如消費滿200元，再送200元滿額購物金，將以滿額購物金50元面額4張回饋，民眾消費滿200元可折抵50元；使用紙本五倍券消費滿500元，萊爾富再送500元滿額購物金，消費愈多賺愈多。