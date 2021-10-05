第58屆金馬獎5日公布入圍名單，新科金鐘視后鍾欣凌以《當男人戀愛時》首度入圍金馬獎，獲最佳女配角獎提名，她興奮喊：「謝謝評審和大家的喜歡，還在摸索電影語言的我，感謝團隊跟導演對我的信任跟陪伴，我會一直努力，好對得起這世界給的滿滿善意。」同獎項入圍者還有《濁水漂流》李麗珍、《青春弒戀》陳庭妮、《該死的阿修羅》王渝萱及《不想一個人》温貞菱。

曾以《千言萬語》獲得金馬影后的李麗珍，時隔23年再入圍金馬獎，她今跨海回應：「收到這個消息很開心，拍攝這部電影的時候，就好像做功課一樣，希望可以合格之餘更可以拿高分，知道自己演出這個電影可以得到更多認同，滿足感已經勝過一切！我再次感謝李駿碩導演選我，感謝吳鎮宇、謝君豪和滿滿額創作香港有限公司的團隊於拍攝期間，給我很空間讓我發揮！我很開心跟所有觀眾說我拍攝的電影獲得金馬獎的認同！」曾提名金馬最佳新演員獎的陳庭妮則說：「真的很謝謝評審、很謝謝導演、謝謝《青春弒戀》劇組的每1位，幸福來得好突然，現在的感覺還是不太真實，捏了自己幾下！會痛～我是不是有電鍋了。」

首度入圍金馬獎的王渝萱，公布入圍名單時正在上課，得知自己提名最佳女配角，她興奮直呼表示：「很感謝團隊，入圍不只是對我更是對團隊的肯定，因為這並不是我1人能做到的，同時能跟其他這樣好的演員一同入圍，我深感榮幸。此時此刻正在上課，接下來也會繼續做該做的事，明天也有報告要交！怎麼辦！」温貞菱2度入圍金馬女配角，公布當時正在拍戲的她也說：「很感謝沒有讓團隊失望，她說她非常疼惜金莎（劇中角色名），希望能讓更多人看見她和在社會底層工作的女性。」