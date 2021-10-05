新北市永和警分局為精進民防中隊協勤知能及培養默契，今（5日）辦理110年民防中隊幹部暨常年訓練。（永和警分局提供）

新北市永和警分局為精進民防中隊協勤知能及培養默契，今（5日）辦理110年民防中隊幹部暨常年訓練。（永和警分局提供）

新北市永和警分局為精進民防中隊協勤知能及培養默契，今（5日）辦理110年民防中隊幹部暨常年訓練，為因應疫情，採多場地視訊方式，分別於分局3樓禮堂及所屬5個所派出所同步視訊上課，希望透過標竿學習與經驗傳承的方式，提升維護治安的效能。

新北市警局副局長溫枝發偕同民防大隊長吳建亨蒞臨會場，慰勉民防人員外，更分享近日大家共同努力下的優良成果，［遠見雜誌］2021縣市競爭力評比治安面向新北市為六都第一，施政滿意度之警政治安部分亦為六都第一，振奮全體受訓人員的心情。

溫枝發鑒於近期詐騙集團日益猖狂，邀請全民動起來，堅決打擊惡質詐騙犯罪，今年度的詐騙案件比以往增加許多，被害人有些是一輩子的積蓄，有些是養家糊口的辛苦血汗錢，且在國內受疫情影響景氣低迷時持續危害社會，實在可惡，需要警民合作共同打擊詐騙，守護人民的財產安全。

分局長陳保安表示，面對詐騙手法的不斷翻新，需要增強全民的防詐意識，因此分局與民防、義警、巡守隊、警友、志工等民力暨轄區各金融機構、超商、醫療院所等均已分別成立LINE群組，將最新的詐騙手法及案例即時上傳，再透過群組內的成員分享給其親友，希望將防詐意識的觀念由點到線再擴大到面，做到全民打詐及阻詐。

另外也特別感謝協勤民防弟兄們平日除本身工作外，還犧牲與家人相聚和休息時間，協助警方執行各項工作，有效維護地區治安平穩。