進入第10年的美國商機日今天在台北舉行，邀請美國10州連線舉行投資說明會，協助台商切入美國1.2兆元基礎建設商機。主辦單位外貿協會表示，下一階段鎖定美國「供應鏈」、「基礎建設」、「疫後復甦」三大主題做布局，具體重點行動，是明年10月要在首府華盛頓DC首辦「台灣形象展」。

今開幕典禮邀請美國商務部代理副助理部長Mr Richard Steffens零時差連線，是至今參與商機日最高級別聯邦官員。我方則有貿易局局長江文若、外貿協會董事長黃志芳坐鎮。

現場由江文若與亞利桑那州跟新墨西哥州簽下合作備忘錄(MOU)，黃志芳指這兩州在美國南部被形容為新的矽谷，像我國台積電就是要到亞利桑那設廠，所以兩處會是未來台灣在美國進行投資跟科技合作的重點州。

美國商機日邁入第十周年，正值台美關係加溫，黃志芳強，為了引領下一個十年，擴大辦理系列活動，開創新型態「台美經貿論壇」作為佈局美國策略思考與對話平台。

「美國商機日」從星光談到曙光，今天早上9點起，到明日(6日)早上11點，長達26個小時持續辦理一系列活動，包括MOU簽約儀式、台美經貿論壇、線上洽談會等，有超過20家美國買主提出資通訊產品、機械、五金扣件、汽車零配件、腳踏車零件等產品採購需求。

這屆商機日揭示「供應鏈」、「基礎建設」、「疫後復甦」三大主題，黃志芳說明年10月要在美國辦理台灣形象展，確定會在華盛頓DC舉行，主打智慧解決方案和健康樂活，另科技、綠能產業也不會缺席。

他補充，明年會組織企業界的代表團，到美國去拜訪美國這些主要的大公司。而從美國前總統川普到現在拜登，都強調要美國製造政策，台商將來如果要爭取美國商機，一定要把這一塊列入考慮，這也是為什麼這次美台商機日要邀請10個州辦投資機會說明會。