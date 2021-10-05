菲律賓將於2022年舉行總統大選，繼退休拳王巴喬（Manny Pacquiao）、馬尼拉市長杜馬戈索（Francisco Domagoso）之後，前菲律賓總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.），今（5）日也透過Facebook直播宣布正式參與2022年總統大選。

小馬可仕透過直播指出，「我今天宣布，打算在即將到來的2022年5月大選中，角逐菲律賓總統。我將為國家找回充滿凝聚力的領導風格。」小馬可仕曾在2016年競選菲律賓副總統失利，敗給現任副總統羅貝多（Leni Robredo）。

小馬可仕的父親馬可仕是獨裁者，曾在1965年至1986年統治菲律賓長達20年。他當時是以主張經濟和社會改革而上台，但是卻在上任後實行裙帶資本主義，並以政治打壓的威權主義來統治而聞名。他在1986年因選舉舞弊被民眾抗議，而被迫流亡美國夏威夷，在1989年死於檀香山。他曾與妻子伊美黛（Imelda Marcos）被控自國庫盜取數以十億計美元，2018年伊美黛的罪名成立，她仍在上訴中。

在近期的民調中，小馬可仕支持度僅次於現任菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的女兒薩拉（Sara Duterte）。薩拉已登記參選南部大城納卯（Davao）市長，雖然杜特蒂總統宣布退出2022年副總統選舉後，也證實薩拉將會參選總統。但是薩拉還沒有正式表態，也還未領表登記。

菲律賓憲法規定總統任期六年，不能連任。杜特蒂的任期將在2022年6月結束。而菲律賓預計在2022年5月9日舉行總統大選。