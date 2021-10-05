OPPO宣布在台上市A55，主打同價位帶中具備最高5000萬畫素AI主鏡頭、輕薄機身以及續航力，A55預計在10月8日起正式上市，於全台OPPO體驗店、OPPO網路商店及各大電信門市和經銷通路開賣。

OPPO表示，A55採用聯發科去年中推出、為入門機種設計的G35處理器，內建6.51吋LCD挖孔螢幕，重量為193g，機身右側電源鍵上整合指紋辨識解鎖，也搭載臉部辨識解鎖，而在相機方面，機身背面的主相機由三鏡頭所組成，包括5000萬畫素AI主鏡頭、200萬畫素人像鏡頭、200萬畫素微距鏡頭，是同價位帶中最高畫素，並採用像素合併技術，將四個像素合併為一個，使用者可依據拍照環境和需求於拍攝介面中選擇1250萬畫面或最高輸出5000萬畫素。

而在前置相機方面，OPPO表示，前置相機為1600萬畫素、搭載優化的「智慧美顏」，在演算法運算中將保留更多皮膚紋理，電池容量達5000毫安培，並支援18W快速充電，可連續播放音樂長達33小時，也只要30分鐘即能從0％電量充到33％，另外內建超級省電模式和夜間保護充電，分別能為用戶在極低的電量下完成緊急需求以及減緩電池老化。

A55建議售價為5990元，將自10月8日起於OPPO 全台體驗店、OPPO網路商店和官方指定網路購物平台（PChome 24h購物、momo購物網、蝦皮購物、yahoo購物中心、東森購物網、神腦生活、遠傳friDay購物、台灣大哥大myfone購物）、各大電信商（中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信、神腦國際）全面開賣。