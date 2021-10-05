疫情趨緩各地運動中心解封，不過，新北市府要求運動中心每次課程結束後清消1小時，每天營業16小時有8小時在消毒，相較鄰近的北市、桃園15分鐘還要嚴格，業者抱怨連連。體育處長洪玉玲回應，體育署5日下午發布最新措施，取消每堂團體課程間隔1小時規定，業者於每堂團體課程結束後，充分清消後，始得進行下一堂課程。

教育部體育署9月公布「競技及休閒運動場館業因應COVID-19 防疫管理指引」，開放團體課程應適度縮減堂數，並錯開課程上下課，每堂課最少間隔1小時，並提高消毒頻率及通風換氣。但地方政府可參照或另訂指引辦理。

新北市按照中央指引採最嚴格的清消方式，上課1小時消毒1小時，相較於北市、桃園清消15分鐘嚴格許多，運動中心向體育處反映，回應卻是踢皮球。

「我們真的很痛苦！」三重國民運動中心執行長林志儫表示，新北清消規定腰斬過半的課程業績，疫情衝擊下，同期相比僅剩1成業績，9月份營收不足供給員工薪水，大家都在苦撐。

新莊國民運動中心執行長余泳樟表示，6到9月旺季幾乎閉館，如今開放後，每天營運16小時有8小時都在清消，其中大半時間教室都在晾在那通風，只能增貸資金支付員工薪資。

「新北是疫情重災區，規範不可能比中央還寬鬆。」洪玉玲表示，體育署規範團體課程每堂課程最少間隔1小時，並提高消毒頻率及通風換氣，已多次向中央反映，體育署5日發布最新措施，取消每堂團體課程間隔1小時規定，運動場館業者於每堂團體課程結束後，充分清消全部空間、設施、器材後，始得進行下一堂課程。