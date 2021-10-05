1名遊覽車司機日前遭警方通知涉嫌撞人肇事逃逸，對方是1名騎腳踏車的學生女騎士，對方控訴與遊覽車並排行駛時遭撞倒，但該司機仔細回想卻沒任何印象，因此向當時車輛後方的同業調閱行車紀錄器，果然替他找回公道，原來當時女騎士是直接與路邊1輛黑色臨停轎車擦撞，並非是他撞上的，

該名遊覽車司機在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，他稍早接到警方通知日前在開車過程他撞到1名騎腳踏車女學生，對方當場摔倒地，事後對方控告他肇事逃逸，警方因此通知他到案說明，但他仔細回想當天並無發生意外的印象，因此他向當時在他後方同行的遊覽車司機同事調了行車紀錄器。

遭控撞趴女學生肇逃 客運司機曝關鍵影片自清：別硬栽贓

在行車紀錄器影片中，可見到該名被告的司機駕駛藍色遊覽車一路向前，行經1處十字路口時有名女學生右轉與遊覽車並行，兩車併行一段距離後，女騎士行駛的外側碰到1輛黑車擋住，造成女騎士當場擦撞黑車而倒地；原PO說，「影片很明顯是妳是自撞停在路旁轎車，怎就不檢討自己撞他人車，然後還好意思的硬栽贓說我撞妳。」

其他網友留言說，「這種的都不會檢討自己，一心只想在汽車駕駛身上撈看看有沒有錢」、「建議反告，雖然告不成但是至少讓家屬知道不是亂咬就可以有錢拿」、「家長那種態度直接告他了，讓他們學一次乖，不然以後還是一樣只會指責別人」、「真是還好有後車的行車記錄器」、「小小年紀就學說謊誣賴，真是不可取」。