KTV業者於每一包廂門口公告該包廂容留人數。（柯宗緯翻攝）

KTV業者復業並於入口處要求顧客實施實聯制、量體溫等防疫措施。（柯宗緯翻攝）

經發局也以KTV點唱機螢幕為哏圖，呼籲民眾「歡唱時刻HIGH到爆，防疫措施不可少」。（柯宗緯翻攝）

中央放寬視聽業者10月5日起，在防疫原則下可向在地政府申請復業。高市府經發局今（5）日晚間指出，考量業者已停業近5個月，首日已核准享溫馨、錢櫃等6家核准復業，另在衛生局協助疫苗接種前將比照長照機構提供免費快篩，確保營業場所安全。

經發局表示，據中央規定，視聽業者即日起申請核准即可復業，但仍應採預約制、實聯制、量體溫、全程戴口罩、人流管制，但不得有陪侍服務等行為，且從業人員應6成以上施打至少1劑疫苗滿14天，落實健康管理等，復業申請書件今日上午放置經濟發展局網站最新消息，提供業者自行下載填寫，方便業者申請復業。

針對從業人員施打疫苗須達6成比例規定，高雄市長陳其邁今天下午在防疫會議中也指示，除要求衛生局協助協調醫療院所施打苗，若未達6成員工施打疫苗，也會比照長照機構的從業人員，免費提供快篩試劑，每周1次，確保營業場的防疫安全。

經發局長廖泰翔指出，視聽歌唱業自5月15日停止營業已近5個月，目前疫情趨緩，中央也開放營業，市府受理業者復業申請，核准後即可營業，只要業者備齊自我檢核表、從業人員清冊及含體溫計、酒精實聯制、容留人數上限等營業場所現場照片，經發局即會在受理後24小時內完成審核。

今首日已有享溫馨、錢櫃等6家核准復業。經發局表示，雖然疫情趨緩，生活已逐步恢復，但仍請業者務必遵守防疫規定，勿掉以輕心。

另外，經發局也以KTV點唱機螢幕為哏圖，呼籲民眾「歡唱時刻HIGH到爆，防疫措施不可少」，還用歌手鄭宜農、南拳媽媽、卓文萱、謝金燕的歌曲名稱，串成「千千萬萬順時鐘，不要不要TURN口罩」。