吳鎮宇（右）與李麗珍主演的《濁水漂流》為本屆金馬入圍大贏家。（金馬執委會提供）

第58屆金馬獎5日公布入圍名單，由金馬影后謝盈萱、金馬新演員陳姸霏共同揭曉入圍名單，今年雖遇疫情，不過華語片依舊百花齊放，由港片《濁水漂流》入圍最佳劇情長片、男主角、男女配角、導演等12項大獎成為本屆大贏家。今年賣破5000萬票房的台片《緝魂》、金馬導演鍾孟宏新片《瀑布》、九把刀新作《月老》則均以11項緊追在後。

個人方面，上月驟逝的金鐘視帝龍劭華在《角頭－浪流連》中，飾演角頭老大的霸董，讓他時隔22年再入圍金馬獎；新科金鐘視后鍾欣凌則以《當男人戀愛時》入圍金馬女配角，星運正旺；而金曲歌后艾怡良在《我沒有談的那場戀愛》雙料入圍新演員和原創電影歌曲，以及15歲方郁婷也以《美國女孩》入圍影后和新演員2獎。而本屆年度台灣傑出電影工作者則公布為質感師陳新發。

金馬執委會執行長聞天祥表示，本屆報名件數為573件，有來自包括台、港、陸、星、馬及奧地利、澳洲和法國等地的華語片，花了將近8小時的討論，其中最糾結的一組討論莫過於最佳男主角的項目，討論激烈。他也透露，本屆來自港陸的作品超過200件報名，而星馬地區則有8部作品，不過確切影片因規定無法透露；而動畫長片本屆則從缺。

至於導演部分，曾獲金馬獎肯定的《緝魂》導演程偉豪表示：「謝謝金馬的評委，更謝謝所有參與金馬的工作人員，這麼多項的入圍結果是給我們最大的鼓勵，謝謝所有幫助過電影的人。」金馬常客鍾孟宏繼《陽光普照》後，不負眾望地再度入圍，他表示：「謝謝金馬，謝謝大家，更希望這個電影可以感動到每一個人的心，和我們一樣都熱愛著這個電影。」

此外，《青春弒戀》何蔚庭、胡至欣以及《花果飄零》羅卓瑤、《濁水漂流》李駿碩入圍最佳導演，他說：「非常興奮也很意外有這麼多提名，金馬在我心目中尤其重要。我特別高興柯煒林、黃衍仁和梁銘佳都有入圍，他們跟我一樣比較都是新入行，也要感謝整部電影所有的台前幕後，更要感謝滿滿額創作香港有限公司上下的努力。」

第58屆金馬獎頒獎典禮將於11月27日於台北國父紀念館舉行，觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播部分則委由myVideo影音獨家播出。