金馬影后謝盈萱、金馬新演員陳姸霏共同揭曉入圍名單。（粘耿豪攝）

柯震東出席《鱷魚》台北電影節首映時得知喜訊。（張鎧乙攝）

第58屆金馬獎5日由金馬影后謝盈萱、金馬新演員陳姸霏共同揭曉入圍名單，影帝入圍名單來勢洶洶，最佳男主角方面包含吳鎮宇、柯震東、張震、邱澤和鄭人碩入圍。曾以《鎗火》拿下金馬影帝的香港男星吳鎮宇再度角逐影帝，在《濁水漂流》中，扮演出獄後流浪街頭的無家者，其步履蹣跚、面容麻木的神態，演活落魄的露宿者，他表示：「多謝大家的恭賀，好開心能夠入圍，也恭喜《濁水漂流》各位入選的朋友， 大家都一起出了一分力，一起都有付出，希望大家都會得獎！」

柯震東出席《鱷魚》台北電影節首映時得知喜訊，表示：「謝謝金馬獎，也謝謝所有合作演員跟工作人員！大家都很努力想呈現最好的作品給大家。很開心我參與的電影有入圍獎項跟即將上映，也恭喜導演入圍！希望大家都能進戲院支持我的作品，3部作品也都能有很好的成績，謝謝大家！」柯震東表示，入圍心情還是會緊張，坦言還是會很想拿獎，「但跟5年前入圍比起來比較放鬆，要繼續努力拍好電影」。

曾角逐柏林影展和坎城影展影帝的張震，這次憑《緝魂》的癌末檢察官4度提名金馬影帝。他表示：「《緝魂》的梁檢察官情感濃郁，且賦予了讓人會對生命有反思的影響，謝謝導演創造了這樣有生命力的角色讓我去詮釋，也謝謝所有合作演員及工作人員們，特別是《緝魂》入圍最佳影片更令我感到興奮，因為這是對我們整個團隊及我的肯定，恭喜《緝魂》。」邱澤在全台票房破4億的《當男人戀愛時》演繹新台味，這回繼《誰先愛上他的》後，再度挑戰影帝寶座，他得知入圍消息後也感謝評審肯定。

曾入圍金馬獎的鄭人碩，以《角頭－浪流連》首次入圍影帝。他沒想到自己會入圍，腦海一片空白說：「讓我鎮定一下！」回過神後，他才感到有點鼻酸，想去給已逝的爸媽上香。當他知道一同演出的龍劭華也提名男配角，他感動地說：「感謝龍哥保佑《角頭：浪流連》。」能夠再次以《角頭》系列獲得金馬獎提名，他並感謝《角頭》劇組、監製對他的賞識，以及金馬獎評審的厚愛。

第58屆金馬獎頒獎典禮將於11月27日於台北國父紀念館舉行，觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播部分則委由myVideo影音獨家播出。