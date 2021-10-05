我國是扣件出口大國，在國際許多產業供應鏈占據重要地位，而隨著車輛產業朝向電動化發展，輕量化為未來趨勢，為了協助我國扣件產業及早布局切入電動車產業供應鏈，經濟部工業局與高雄市政府經濟發展局結合美國在台協會(AIT)商務組，共同舉辦「2021台美扣件及電動車產業聚落鏈結專家論壇暨商機媒合」線上活動，邀請台美電動車領域專家，分享產業趨勢與商機，並媒合台美合作夥伴，串連美國電動車及台灣扣件產業聚落。

本次活動邀請到美國電動車業者Optimal公司Song Young董事長、嚴上和處長分享電動車扣件應用趨勢，強調車輛輕量化的優化設計乃時勢所趨，扣件製造廠不但技術能力要強，也要與供應端、客戶端通力合作開發扣件，穩定摩擦係數，開發夾緊力強的產品。另外同步邀請到美國工程系統公司Altair Engineering資深副總裁Richard Yen專題演講扣件產業在傳統車輛與電動車的數位轉型；南卡羅來納州商務部大中華區辦事處臺灣代表冷東霈介紹南卡羅來納州汽車產業聚落發展與扣件商機；台灣的MIH電動車聯盟魏國章技術長也分享電動車的產業典範與轉移，提供國內金屬扣件業者相當豐富的跨界產業趨勢。

工業局長呂正華局致詞時表示，金屬扣件業是台灣的隱形冠軍，全台螺絲扣件工廠超過1800家，多為中小型企業且多集中在高雄岡山、路竹一帶。雖然全球新冠疫情嚴峻，國際產業供應鏈歷經停工等數波重大考驗，我國扣件產業仍展現堅強的韌性，預計今年產值可挑戰新台幣1530億元，交出了漂亮的成績單，是貨真價實的台灣之光。

呂正華強調，金屬扣件業近年來積極朝向產業高值化發展，拓展航太、汽車、醫療等中高階技術應用，根據彭博新能源財經(Bloomberg New Energy Finance BNEF)預測，全球電動車銷量將在2025年達到1400萬輛，6年內電動車與燃油車售價相當，全球電動車時代正式來臨，因此本活動以扣件產業與電動車產業鏈結，推動扣件輕量化，並透過台美產業論壇及商機媒合兩項活動，相信將能協助業者創造高值的經濟效益。

高雄市經發局長廖泰祥指出，高雄扣件產業產值就佔全台50％以上，市府將結合金屬中心，不遺餘力支持在地扣件業者，讓這些隱形冠軍被更多美國及國際先進大廠看見，從invisible變成available。