美國5日公布8月貿易赤字擴大至733億美元創新高，高於市場預估705億美元。8月進口月增1.4％至2870億美元創新高，出口僅月增0.5％至2137億美元。

其中，美國8月對中國的貿赤增加31億美元至281億美元，對加拿大貿赤大增14億美元至51億美元。