美國8月貿易赤字 升至733億美元創高 21:352021/10/05 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國5日公布8月貿易赤字擴大至733億美元創新高，高於市場預估705億美元。8月進口月增1.4％至2870億美元創新高，出口僅月增0.5％至2137億美元。 其中，美國8月對中國的貿赤增加31億美元至281億美元，對加拿大貿赤大增14億美元至51億美元。 9月外匯存底5448.99億美元 連二月創歷史新高 鴻海九月營收 創歷年同期次高 #元創 #億美 #美國 #創新高 #月增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸地產商再爆雷 花樣年未能償還2.06億美元債務 10:512021/10/05 財經 美國商機日十周年開幕 聚焦美基礎建設商機 20:302021/10/05 財經 臉書當機六小時 市值蒸發400億美元 18:342021/10/05 財經 《傳產》需求回溫 鋼鐵業前7月產值躍增近5成 10:372021/10/05 財經 《其他電子》鴻海9月營收衝5857億元 Q3雙升登同期高 16:172021/10/05 財經 澳洲8月貿易順差意外增至歷史新高 11:312021/10/05 財經 佳世達 9月、第三季、前三季營收均創新高 18:542021/10/05 財經 前非裔員工怒告種族歧視 法官判特斯拉賠1.37億美元 13:542021/10/05 財經 《其他電子》貿聯-KY9月營收約26.63億元 創新高 17:422021/10/05 財經 《國際經濟》連6月逾15兆韓元 韓網購超夯 14:012021/10/05 財經 美國商機日邁入10年 台美商機佈局新三大主題 20:532021/10/05 財經 財經熱門新聞 陸限電停產太詭異 台商拼湊真相抖內幕：事情大條了 - 財經 陸爆缺電荒 解藥在這大國手上？專家直呼：角色超關鍵 - 財經 英特爾7奈米亮相！爆2大利器 開嗆「AMD時代結束」 - 財經 限電破壞力更勝貿易戰 外煤爆：陸悄悄讓澳洲煤炭上岸 - 財經 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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