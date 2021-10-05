國慶光雕展啟動，向文化前輩丶防疫與運動英雄致敬。文化總會提供

國慶光雕展啟動，向文化前輩丶防疫與運動英雄致敬。文化總會提供

國慶光雕展啟動，向文化前輩丶防疫與運動英雄致敬。文化總會提供

今年度總統府建築國慶光雕展演今晚正式啟動，文化總會表示，今年光雕展演以「百年追求・世界台灣」為策展主軸，藉由紀念文協成立一百周年，向所有為台灣文化扎根的前輩表達敬意，也透過動畫重現防疫期間的生活日常，以及東京奧運、帕運我國代表隊的經典畫面，向所有防疫英雄與運動英雄致敬。

今晚的光雕點燈儀式由蔣進興與第二代馬蘭吟唱隊帶來「百年相傳」的演出開場，向今年適逢百年冥誕的阿美族歌者郭英男老師致敬。在蔡英文總統及國慶籌備委員會立委游錫堃致詞後，由與會貴賓共同上台，手持打氣筒造型的把手，共同點亮總統府建築，啟動今年度的國慶光雕展演。

文總表示，今年國慶光雕邀請高雄流行音樂中心副執行長丁度嵐擔任藝術總監，音樂總監則為音樂製作人柯智豪，策展內容由紀念文協百年揭開序幕，並向今年正逢百歲冥誕的「台灣現代舞之母」蔡瑞月、「台灣現代民族音樂之父」郭芝苑、「台灣第一位女詩人」陳秀喜，以及讓世界聽見台灣的阿美族歌者郭英男致敬。

此外，光雕展演也重現民眾在防疫三級警戒期間的生活日常，以及代表我國赴東京奧運、帕運出賽選手的經典畫面，向無數防疫英雄及運動英雄致意；另也透過諸多國家的代表動物及語言，向防疫期間對我國伸出援手、互助合作的國際盟友表達感謝。

策展內容橫跨一世紀的歷史，也象徵台灣走向世界，呼應「百年追求・世界台灣」的光雕主軸，以及今年國慶「民主大聯盟・世界加好友」的主題。

文總指出，總統府建築國慶光雕展演將於10月5日至10月10日國慶當天，連續6天每晚19：00、19：30、20：00、20：30、21：00、21：30展演，每次時間為10分鐘。民眾可由凱達格蘭大道與懷寧街口入場，經量測體溫、手部消毒，並完成實聯制登記後進入觀賞區。

文總也提醒民眾，觀賞時請配合防疫措施，請全程佩戴口罩，除補充水分外禁止飲食，於展演期間和散場時請與周圍民眾保持1公尺以上之安全社交距離。若遇現場人潮過多，請耐心等候，配合主辦單位引導，待下一個場次再進場。