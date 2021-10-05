大陸地產商花樣年控股集團宣布未能償還10月4日到期的2.06億美元債務，再度點燃市場對大陸房企違約的憂慮。包括惠譽、標普及穆迪等多家國際評級機構，也立刻下調花樣年控股的評級，讓其面臨更加不利的處境。

香港信報報導，惠譽表示，將花樣年控股的長期外幣發行人違約評級從「CCC-」下調至「限制性違約」（restricted default），因公司未能兌付10月4日到期的約2.06億美元優先票據。同時，將花樣年的高級無抵押評級和美元債券評級從「CCC-」下調至「C」。

標普將花樣年的長期發行人信貸評級由「CCC」調低至「選擇性違約」(selective default)，因其未按期兌付票據本金。

穆迪將花樣年的企業家族評級從「B3」下調至「Ca」；將高級無抵押評級從「Caa1」下調至「C」，展望為負面。

在港股上市的花樣年控股，4日在香港聯交所發表聲明，表示其在2016年發行本金總額為5億美元、票息為7.375％的2021年到期優先票據，2021該年票據的剩餘未償還本金額約為2.06億美元，2021年10月4日到期。公司並未在該日付款。聲明發佈後，花樣年美元債立刻暴跌，創下歷史新低。